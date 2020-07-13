Стали известны любимые рабочие профессии жителей Северной столицы

С 15 по 24 июня жители Санкт-Петербурга отвечали на несколько вопросов: готовы ли они сменить имеющуюся профессию на рабочую специальность и, если да, то на какую.

По результатам опроса выяснилось, что 5% от 4064 опрошенных уже имеют квалификацию рабочего, но в карьерных достижениях она не пригодилась. 4% респондентов хотели бы освоить навыки рабочей профессии. 24% заявили о неготовности сменить свою профессию.

В ТОП рабочих профессий, которые заинтересовали петербуржцев, вошли: повар и пекарь/кондитер, электрик и швея. Также люди готовы попробовать себя в роли плотника, столяра, механика, автослесаря или краснодеревщика.