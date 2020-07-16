Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае
Ведомство провело исследование на основе коммерческих сервисов по поиску работы, сообщили «Известия».
Самой часто встречающейся вакансией оказалась вакансия врача. Следом идут низкоквалифицированные работники, которые из-за коронавируса стали крайне популярными. Это грузчики и водители.
Помимо этого, в пятерке лидеров — junior-программисты и разработчики программного обеспечения. Также достаточно востребованными оказались сварщики, бухгалтеры, администраторы и уборщики, инженеры и слесари.
В мае все еще популярна опция удаленной работы — около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили выполнение обязанностей дистанционно и готовы рассматривать такой формат работы на постоянной основе в будущем.
Ранее эксперты заявили, что временные работы станут одним из трендов периода после пандемии коронавируса.