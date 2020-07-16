Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае

Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае. На фоне пандемии список разительно отличается от предыдущих.

Ведомство провело исследование на основе коммерческих сервисов по поиску работы, сообщили «Известия».

Самой часто встречающейся вакансией оказалась вакансия врача. Следом идут низкоквалифицированные работники, которые из-за коронавируса стали крайне популярными. Это грузчики и водители.

Помимо этого, в пятерке лидеров — junior-программисты и разработчики программного обеспечения. Также достаточно востребованными оказались сварщики, бухгалтеры, администраторы и уборщики, инженеры и слесари.

В мае все еще популярна опция удаленной работы — около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили выполнение обязанностей дистанционно и готовы рассматривать такой формат работы на постоянной основе в будущем.

Ранее эксперты заявили, что временные работы станут одним из трендов периода после пандемии коронавируса.