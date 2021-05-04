Председатель «Садоводов России» назвал фейком новость о штрафах за одуванчики и ромашки

Юрист предупредила дачников, что за одуванчики, полевую мяту и ромашку могут штрафовать. Однако председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что все это фейк и самореклама.

«Это фейк, о чем вы говорите. У вас ничего не шевельнулось, когда прочитали? Фейк это, даже смешно. Глупость полнейшая, притянуто за уши в рекламных целях. Люди просто рекламируют себя. Можно только посмеяться над этим и успокоить людей. Чтобы они не верили этим фейкам. Таких юристов надо ставить в черный список. Зря пугают народ», — рассказал Туманов «360».

Он также сообщил, что перечень сорных трав существует, но на самом деле никого не штрафуют.

«Перечень сорных растений есть. И что дальше? Инвазивные виды есть. И не один список есть. Как думаете, кто будет штрафовать? Прокурор? Это не уточняется, потому что притянуто за уши. Юридическая фирма в целях рекламы вбросила эту ерунду. Юристы посмеются, а журналисты начнут мусолить. Чушь и бред», — взмутился эксперт.

По его словам, за последние 100 лет никто за сорняки не штрафовал.

«Переживать, конечно, не о чем. Есть действительно закон 1962 года, если не ошибаюсь, о запрете выращивания такого подвида винограда Vitis labrusca („Изабелла“). Это американский виноград. На следующий день после приема этого закона о нем сразу же забыли. Теоретически закон действует и сейчас. Но при этом тот же виноград продолжают выращивать 70% дачников», — отметил Туманов.

Он добавил, что за некоторые инвазивные, то есть вытесняющие местную флору, растения можно было и штрафовать.

«Это клен американский. У нас половина Москвы заросла им. Это очень вредное растение, жуткий аллерген, вытесняющий всех. Этого клена нет только в двух местах столицы — в Кремле и Александровском саду. Кто вообще знает об этом растении, кто штрафует? Хотя здесь действительно есть опасность. Это гораздо реальнее», — заключил эксперт.

В СМИ писали, что за заросший сорняками участок могут вынести предупреждение или составить административный протокол. Штраф в этом случае составит для обычных дачников от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до тысячи, для юридических лиц — 5–10 тысяч рублей.