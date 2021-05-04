Юрист пригрозила дачникам штрафами за сорняки

Дачникам, запустившем свои участки, грозит штраф до 500 рублей за распространение сорняков. Об этом РИА «Недвижимость» рассказала юрист Татьяна Мацукова.

«К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сообщила собеседница.

Весь перечень приведен в постановлении правительства России № 1482 от 18 сентября 2020 года.

За заросший сорняками участок могут вынести предупреждение или составить административный протокол. Штраф в этом случае составит для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до тысячи, для юридических лиц — 5-10 тысяч рублей.

Такие же штрафы могут выписать при использовании семян, зараженных болезнями.

При этом если нарушение несущественно, то есть формально правила не соблюдаются, но вред от этого крайне мал, ответственности можно избежать, добавила Мацукова.

Ранее юрист сообщил, что проверяющие обращают внимание на наркосодержащие растения и борщевик, растущий на участке.