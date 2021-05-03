В московский регион пришла непогода, но это не повод бросать огород. Пока некоторую рассаду можно подержать на балконе, но ряд овощей можно было сажать уже после схода снега. Советами с «360» поделился председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Что делать с рассадой в дождливую погоду?

«Рассада в любом случае сажается в закрытый пункт, а не в открытый. Дождь, с одной стороны, хороший признак, потому что в дождь никогда не бывает заморозков. Бывает зябко, холодно, но заморозка не будет. Заморозки приходят в сухую и ясную погоду. Сейчас как раз можно радоваться. Сейчас пойдет цветение вишен, слив, алычи. Они не попадут под заморозки, значит, будет хороший урожай. Температура выше нуля градусов для нынешнего сезона нормальная. От нуля до 10 градусов — ничего страшного», — рассказал эксперт.

При этом Туманов напомнил, что перцы и помидоры — теплолюбивые растения. Если вдруг будет до −5, то они замерзнут даже в теплицах.

«Поэтому если теплолюбивые перцы и помидоры вы выводите и у вас неотапливаемая теплица, то нужно двойное укрытие — пятилитровыми бутылками либо чем-то дополнительным. Просто теплица сейчас, конечно, маловато. В Подмосковье по нынешнему сезону в теплицы высаживать я бы не рекомендовал до 10–15 мая. В области бывали заморозки до середины июня», — предупредил собеседник «360».

В частности, у председателя рассада уже посажена.

«Я, например, часть рассады уже посадил. Но у меня есть запас. Если померзнет, то не расстроюсь. А если не померзнет, то будет большой урожай», — отметил он.

Как быть с перерощенными саженцами?

Разные сорта нужно сажать в разные сроки. Если долго держать ее дома, то она может и перерасти.

«У нас привыкли все под одну гребенку. Помидоры — это большой мир, где много разных сортов. Если все перерастает, то в интернете и химию могут порекомендовать. Но в принципе с переросшей рассадой, тем более с томатами, ничего страшного не будет», — рассказал Андрей Туманов.

По его словам, стебель укрепляется примерно неделю.

«Если стебель маленький и гнется, то можно уложить его в землю колечком. Если нет, то можно дно стаканчика вырезать на три стороны, открыть, немного убрать оттуда землю, опустить этот ком вниз, засыпать сверху землей — он будет заглубляться. Способов много», — отметил эксперт.

Если рассада вытягивается — понижаем температуру, повышаем освещенность. Если есть балкон — несите туда. Если ночью холодно — заносите в квартиру. На день несите обратно на балкон. Сегодня +8 градусов — для закалки рассады в самый раз. При такой температуре она перерастать не будет Андрей Туманов.

Какие растения можно высадить в начале мая?

По словам эксперта, сейчас все растения хорошо сажать.

«Есть хладостойкие растения. Их вообще нужно было посадить после схода снега: морковка, петрушка, свекла, салатики, лук, горох. Все это заморозков абсолютно не боится. Только снег сходит, земля растаяла — все, можно сеять без проблем», — объяснил он.

Туманов добавил, что на даче всегда найдется чем заняться.

«Такая погода не может являться поводом, чтобы не работать. Самое время копошиться. Утепляйтесь, надевайте наколенники, чтобы не простудиться, и вперед», — заключил собеседник.

В пресс-службе МЧС ранее предупредили жителей Подмосковья, что 4 мая ожидается дождь, а местами даже мокрый снег.