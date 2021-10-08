Предполагаемый продавец суррогатного алкоголя под Оренбургом рассказал, где он его взял

В Оренбургской области полицейские допросили предполагаемого продавца суррогатного алкоголя, который стал причиной массового смертельного отравления людей. Об этом написал РЕН ТВ.

Жертвами суррогатного алкоголя, по последним данным, стали 17 человек, еще 16 остаются в больнице. Продавец Ильдар Суюншалинов сообщил следователям, что спиртосодержащую продукцию он приобретал для продажи в магазине у иностранцев в Орске, где расположена торгово-закупочная база. Пока это все подробности дела.

В ночь на 7 октября в поселке Красночабанском Домбаровского района и в Ясенском городском округе людям стало плохо после выпитого суррогатного алкоголя. Их госпитализировали.

По данным Следственного комитета, трое подозреваемых в производстве и распространении спиртных напитков были оперативно задержаны, сейчас решается мера пресечения. Возбуждено пять уголовных дел, которые объединены в одном производство. Расследование продолжается.

Проблема с последствиями суррогатного алкоголя остро стоит в России. В связи с этим было предложено добавлять в метанол, который смертельно опасен при употреблении, горькое вещество битрекс. Тогда пить суррогаты станет невозможно из-за невыносимого вкуса.