Число погибших от отравления алкоголем в Оренбургской области выросло до 17

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17 человек. Еще 16 остаются в больнице. Об этом сообщили власти региона.

«По состоянию на 11:00 (09:00 по московскому времени) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», — об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Чуть ранее 8 октября сообщилось о 14 умерших.

В ночь с 6 на 7 октября в поселке Красночабанском Домбаровского района и в Ясенском городском округе людям стало плохо после выпитого суррогатного алкоголя. Их госпитализировали.

Следственный комитет сообщил, что трое подозреваемых в производстве и распространении спиртных напитков были задержаны По предварительным данным, организатором такого бизнеса является 29-летний житель Орска. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

Возбуждено пять уголовных дел, которые объединены в одном производство. Расследование продолжается.