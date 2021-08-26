Новый метод борьбы с суррогатным алкоголем предложили в России

Отравления россиян суррогатным алкоголем, в том числе со смертельными исходами, происходят в стране с пугающей регулярностью. «Российская газета» ознакомилась с новым законопроектом, который предлагает возможное решение этой проблемы.

Проект разработал Национальный союз защиты прав потребителей. Там предложили добавлять в метанол, который смертельно опасен при употреблении, горькое вещество битрекс. В результате окажется, что суррогатный алкоголь на основе метанола пить просто невозможно.

Кроме того, союз предложил ввести в закон обязательное требование о денатурации всей непищевой продукции, в которой содержится спирт. Делать это планируют тоже при помощи битрекса, чтобы не приходило в голову выпить, к примеру, одеколон.

Пока опасность в том, что суррогаты на основе метилового спирта почти не отличаются от продукции на этиловом спирте. Даже эффект опьянения бывает схожим. С той лишь разницей, что статистика о смертях от метилового спирта просто ужасает. Купить метанол в России по-прежнему слишком просто.

Очередная ситуация с отравлением суррогатным алкоголем произошла в Карелии буквально на днях. Умерли трое, за жизнь еще пятерых сейчас борются медики.