Предложение устанавливать алкозамки на машины вызвало массу вопросов у юриста

Славнов не понимает, почему обычный водитель должен платить за замок.

«Почему рядовые автовладельцы должны проходить сертификацию и проверку по данным замкам, которые относятся к средству измерения? Помимо ежегодного ТО, водители должны будут еще проходить проверку этих замков», — сказал автоэксперт.

Он пояснил, что подобные замки стоят от 50 до 150 тысяч рублей, что может значительно увеличить цены на новый автотранспорт.

«Я не думаю, что производители машины положат это на свои плечи, скорее всего, это будет входить в стоимость машины», — отметил Славнов. Он также рассказал, что изначально устанавливать замки стали в Европе, но не на каждую машину.

«Это было в 90-х годах в Швейцарии. Эти алкозамки действительно разработали и ставили только тем автовладельцам, которые были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. У нас же хотят всех поголовно принудить устанавливать их», — рассказал автоэксперт. При этом у Славнова много вопросов о том, как будет работать устройство. Будет ли оно реагировать на духи или на пассажиров, выпивающих в салоне?

«Где-то что-то услышали и решили повсеместно это вводить. Но это неправильно. Эта мера должна быть направлена только на тех, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, а не на всех. Кто-то вообще не пьет — и зачем этому человеку переплачивать за машину с этим алкозамком», — резюмировал автоэксперт.

Первый заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал идею об установке замков непонятной.