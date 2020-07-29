СМИ: автомобили в России оснастят алкозамками

До конца года в России примут новую концепцию по массовой установке алкозамков — приборов, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя. Разработкой инициативы занимается Минпромторг.

Также алкозамки придется внедрять в новые машины, которые сходят с конвейера. Правила для автопроизводителей разработают до конца года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге. За установку замков на серийные машины компании получат специальные баллы, которые учитываются при оценке локализации производства.

До введения новых правил принцип действия алкозамков проверят специалисты Центрального исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ». В частности, они оценят безопасность работы устройств. Например, не блокируется ли двигатель на ходу.

Кроме того, будут выработаны общие стандарты по работе алкозамков, правила их установки. Также есть вероятность, что приборы получат статус «средств измерений». Это значит, что их будут регулярно проверять, как алкометры и дорожные камеры.