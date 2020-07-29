Идею с массовой установкой алкозамков назвали нелогичной и лукавой

Идея Минпромторга о массовой установке алкозамков на машины выглядит не до конца продуманной, а еще нелогичной и лукавой. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Идея Минпромторга совершенно не четкая и, честно говоря, непонятная. Они обещают к концу года разработать некую концепцию по установке алкозамков. Но здесь есть только два пути: это может быть альтернатива наказанию за пьяное вождение или массовая установка приборов заводами-изготовителями», — поделился Вячеслав Лысаков.

По словам депутата, в ряде стран нарушителям правил дорожного движения предлагается альтернатива классическому наказанию — то есть лишению прав и штрафам. Они могут за свой счет установить алкозамки в автомобилях.

«То есть водитель попался на пьяном вождении, ему грозит штраф или лишение прав. Но есть другой вариант — оснастить машину алкозамком за свой счет. И не просто оснастить, но еще и регулярно проходить проверку. За это отвечает специальная компания. И если она выявит попытку несанкционированного завода автомобиля водителем в состоянии алкогольного опьянения, то это будет считаться усугубляющим вину фактором», — пояснил Лысаков.

В таких случаях нарушитель получает старое наказание плюс новое. Он понимает, что рискует, осознает, что виноват, но все равно пытается обмануть общество и закон. Тогда, по словам Лысакова, нарушитель будет наказан еще строже.

«Второй вариант — это установка алкозамков на все машины на заводах-изготовителях. Не ясно, каким образом это будет происходить. К тому же часть машин закупается за границей, получается, они будут ходить без алкозамков? Это первое. А второе — стоимость машин значительно поднимется. В конечную стоимость автомобиля войдет и этот прибор, а это отнюдь не дешевая штука», — добавил Вячеслав Лысаков.

По его словам, машины могут подорожать как минимум на тысячу евро.

«Не ясно, какие вообще правовые основания есть для установки этого гаджета? Если человек не пьет, почему он должен платить за установку этого бесполезного прибора? Много подобных вопросов возникает. К тому же в нашей стране люди сердобольные, они еще и помогать друг другу будут — продувать чужие машины, чтобы те завелись», — уверен Лысаков.

Существуют алкозамки, которые реагируют на индивидуальные показатели водителя, но они и стоят на порядок дороже.

«Эта история похожа на попытку Минпромторга улучшить имидж. Либо готовится для кого-то хорошая „кормушка“. У нас не производят такую аппаратуру, значит, кто-то собирается ее производить и неплохо на этом заработать, снабжая компании, производящие автомобили, вот этой „приблудой“, как говорят в народе. Так что вся эта идея с разработкой концепции по алкозамкам кажется непонятном, нелогичной и лукавой», — заключил Лысаков.

Ранее появилась информация, что Минпромторг готовит концепцию по внедрению алкозамков во все машины страны. Специалисты обещают подготовить проект до конца года.