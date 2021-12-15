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    15 декабря 2021, 20:29

    Предложен способ улучшить отношение россиян к QR-кодам

    Депутат Султан Хамзаев: информационная работа в соцсетях улучшит отношение к QR-кодам

    Александра Ломейко

    Отношения россиян к QR-кодам можно улучшить, если проводить понятную информационную работу в социальных сетях и на телевидении. В Госдуме призвали равняться в этом вопросе на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

    Депутат ГД РФ Султан Хамзаев заметил в Telegram, что Голикова «объясняет доступно и понятно».

    «Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соцсетях и прочее?» — задался вопросом парламентарий.

    Он указал на необходимость усилить информационную работу, причем по всем социально значимым законопроектам.

    В среду комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению проект закона о QR-кодах в общественных местах. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против ограничений, которые связаны с введением QR-кодов на транспорте перед Новым годом.