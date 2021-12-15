Предложен способ улучшить отношение россиян к QR-кодам

Отношения россиян к QR-кодам можно улучшить, если проводить понятную информационную работу в социальных сетях и на телевидении. В Госдуме призвали равняться в этом вопросе на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев заметил в Telegram, что Голикова «объясняет доступно и понятно».

«Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соцсетях и прочее?» — задался вопросом парламентарий.

Он указал на необходимость усилить информационную работу, причем по всем социально значимым законопроектам.

В среду комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению проект закона о QR-кодах в общественных местах. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против ограничений, которые связаны с введением QR-кодов на транспорте перед Новым годом.