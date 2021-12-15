Проект закона о QR-кодах в общественных местах одобрили к первому чтению

В Госдуме одобрили к первому чтению проект закона о QR-кодах в общественных местах. Некоторые регионы уже начали присылать поправки к документу. Их перенаправят вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Инициативу введения QR-кодов в общественных местах поддержал комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции, сообщило РИА «Новости».

Участие в обсуждениях к первому чтению приняли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители профильных думских комитетов и медицинского сообщества.

Законопроект рассчитывают рассмотреть 16 декабря. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заметил, что некоторые регионы уже предложили к нему поправки.

В комитете сформировали перечень предложений ко второму чтению и перенаправили Голиковой. Она является официальным представителем правительства страны при рассмотрении законопроекта о QR-кодах.

В случае принятия документа жители РФ смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, заведения общепита и магазины с QR-кодом о прививке против коронавируса, подтверждающим перенесенный COVID-19 документом или медотводом от вакцинации.