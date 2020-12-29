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    29 декабря 2020, 17:37

    Правозащитный центр «Насилию.нет» включили в список иноагентов

    Екатерина Шамина

    Правозащитный центр «Насилию.нет», который занимается проблемой домашнего насилия, признан иностранным агентом. Информацию опубликовало Министерство юстиции России.

    «Сегодня получили документы из Минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агентства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала директор фонда Анна Ривина в Facebook.

    Ривина отметила, что долго думала, что написать в посте, но сил и желания что-то говорить у нее не осталось. Она взяла паузу до начала января, а после пообещала работать больше, громче и прозрачнее.

    Центр «Насилию.нет» существует с 2015 года, как НКО зарегистрирован с 2018 года. Основное направление центра — борьба с домашним насилием и помощь пострадавшим.

    Анна Ривина в марте претендовала на президентский грант, однако не получила его. В месяц, по ее словам, в фонд приходило около 150 тысяч рублей пожертвований. Этого могло хватить только на аренду офиса, куда жертвы бытового насилия могли прийти. Для полноценной работы центра требовалось 500 тысяч рублей в месяц.

    В середине декабря Ривина сообщила, что в организации проводились внеплановые проверки от Минюста.