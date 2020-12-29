Правозащитный центр «Насилию.нет» включили в список иноагентов

«Сегодня получили документы из Минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агентства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала директор фонда Анна Ривина в Facebook.

Ривина отметила, что долго думала, что написать в посте, но сил и желания что-то говорить у нее не осталось. Она взяла паузу до начала января, а после пообещала работать больше, громче и прозрачнее.

Центр «Насилию.нет» существует с 2015 года, как НКО зарегистрирован с 2018 года. Основное направление центра — борьба с домашним насилием и помощь пострадавшим.

Анна Ривина в марте претендовала на президентский грант, однако не получила его. В месяц, по ее словам, в фонд приходило около 150 тысяч рублей пожертвований. Этого могло хватить только на аренду офиса, куда жертвы бытового насилия могли прийти. Для полноценной работы центра требовалось 500 тысяч рублей в месяц.

В середине декабря Ривина сообщила, что в организации проводились внеплановые проверки от Минюста.