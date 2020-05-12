«Самое крупное пожертвование»: Тодоренко перевела 2 млн рублей фонду против насилия

Телеведущая Регина Тодоренко после скандала из-за слов о домашнем насилии и фильма перевела деньги в фонд «Насилию.нет». Она пожертвовала рекордную сумму: два миллиона рублей.

«Регина Тодоренко перевела центру „Насилию.нет“ два миллиона рублей! Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России», — сказано в сообщении фонда в Facebook.

Сама ведущая отметила в Instagram, что после выхода фильма «А что я сделала, чтобы помочь?» в центры защиты стали обращаться в пять-семь раз больше жертв домашнего насилия.

«Фонды не справляются с наплывом обращений — не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия», — отметила она.

Тодоренко также рассказала, что вместе с сотрудниками фонда работает над приложением, где будет кнопка вызова помощи. Если у фонда окажется больше денег, чем необходимо, то излишек распределят по другим центрам помощи.

«Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя», — заключила ведущая.

В начале мая Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии. В нем свое мнение высказали ведущие эксперты, которые рассказали о проблеме и дали советы женщинам. Перед этим Тодоренко столкнулась с травлей из-за своей фразы, что женщины могут быть виноваты сами в том, что их бьют. Такое мнение возмутило общественность, а компании стали отказываться от контрактов с ведущей.