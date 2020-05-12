«Самое крупное пожертвование»: Тодоренко перевела 2 млн рублей фонду против насилия
«Регина Тодоренко перевела центру „Насилию.нет“ два миллиона рублей! Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России», — сказано в сообщении фонда в Facebook.
Сама ведущая отметила в Instagram, что после выхода фильма «А что я сделала, чтобы помочь?» в центры защиты стали обращаться в пять-семь раз больше жертв домашнего насилия.
«Фонды не справляются с наплывом обращений — не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия», — отметила она.
Тодоренко также рассказала, что вместе с сотрудниками фонда работает над приложением, где будет кнопка вызова помощи. Если у фонда окажется больше денег, чем необходимо, то излишек распределят по другим центрам помощи.
«Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя», — заключила ведущая.
В начале мая Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии. В нем свое мнение высказали ведущие эксперты, которые рассказали о проблеме и дали советы женщинам. Перед этим Тодоренко столкнулась с травлей из-за своей фразы, что женщины могут быть виноваты сами в том, что их бьют. Такое мнение возмутило общественность, а компании стали отказываться от контрактов с ведущей.