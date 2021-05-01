Православные верующие встречают Великую субботу — последний день накануне Пасхи. В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа, а также готовятся встретить Воскресение Христово.

Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя, отметило РИА «Новости».

«Внешне ничего не происходит: Христа похоронили, он лежит в пещере, апостолы непонятно где. А Иисус спустился в ад. До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад — это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается», — рассказал известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в разговоре с агентством.

Икона этого дня — «Сошествие Христа во ад» — изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям.

«То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей — в этом главная мысль Великой субботы», — отметил Первозванский.

Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. Первозванский отметил, что в субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе. Он посоветовал, прежде чем идти освящать куличи, подойти к плащанице и приклониться.

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