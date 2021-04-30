Готовимся к Пасхе. Раскрыт секрет приготовления идеального кулича

Пасха — главный праздник для православных христиан. И меню для этого праздника особенное: на столе должны быть пасхальный кулич крашеные яйца. Эти блюда — не просто дань традиции, они несут в себе глубокий символический смысл праздника. Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился с «360» легким рецептом праздничного кулича, и раскрыл важные секреты при его приготовлении.

Кулич и яйца на праздничном столе

На праздничном столе на Пасху обязательно должны быть пасхальный кулич и яйца. Кулич — это пасхальный хлеб. Его выпекают для встречи Иисуса Христа в ожидании его прихода. Верхушку кулича полагается украшать крестом, терновым венком или буквами ХВ, вылепленными из теста, но никогда распятием. Ведь кулич — символ победы Христа над смертью. Готовится кулич накануне Пасхи и освящается в Светлую субботу в первый день Пасхи.

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Яйцо символизирует новую жизнь. Этот продукт подарила Мария Магдалина императору Тиберию в знак благой вести. Яйца на Пасху традиционно красят в различные цвета, каждый из них несет свой смысл.

Красный цвет — основной для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение, но в то же время напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении. Зеленый цвет посвящен преподобным, голубой — Богородице.

Рецепт пасхального кулича от шеф-повара

Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал «360», как приготовить вкусный праздничный кулич.

Для этого вам потребуется:

Мука — один килограмм;

Молоко — 300 мл;

Яйца — шесть штук;

Масло сливочное — 300 граммов;

Сахар — 300 граммов;

Дрожжи быстрорастворимые — 40 граммов;

Соль — 10 граммов;

Изюм — 150 граммов;

Цукаты — 50 граммов

Ванильный сахар — 30 граммов.

Технология приготовления:

Молоко подогреваем до теплого состояния и вводим в него дрожжи, чтобы они набухли.

В другой миске яйца вымешиваем, растираем вместе со сливочным малом и сахаром. Сливочное масло должно быть размягченным, то есть комнатной температуры. Выбиваем до однородной консистенции.

Дальше молочно-дрожжевую смесь смешиваем с предварительно просеянной мукой, и добавляем в нее сливочную смесь. Вымешиваем либо руками, либо тестомесом, добавляя сюда соль.

Вымешиваем до того момента, когда тесто начнет отставать от рук: когда оно уже не будет прилипать и превратиться в однородную, хорошую массу.

Источник фото: Pixabay

Далее добавляем ванильный сахар, изюм и цукаты, и даем тесту постоять. Тесто должно подняться в 2-3 раза от основной массы, отметил Крюков.

Дальше делаем в среднем три обминки. После третьей обминки даем тесту еще немного постоять, и выкладываем уже в формы: либо силиконовые, либо бумажные. Набиваем формы не полностью, а в среднем на две третьих части. Опять даем постоять в теплом месте в среднем 20 минут, и поле этого отправляем в духовку. Температура духовки должна быть от 170 до 190 градусов, в зависимости от духовки. Выпекаем куличи до готовности.

«Я не буду говорить определенное время выпекания, потому что у всех своя духовка. Если брать по конвекционной печи, в среднем выпекается 40-60 минут», — отметил шеф-повар.

Важно! В момент выпекания духовку желательно не открывать, чтобы тесто не осело, иначе кулич не получится воздушным и пористым.

После этого шпажкой проверяем кулич на готовность: если тесто не прилипает — значит готово.

Достаем кулич из духовки и даем ему остыть. После этого готовый кулич можно идти освещать в церковь.