Пасха, Красная горка и Радоница: все важные церковные даты мая 2021 года

Церковные праздники, дни памяти святых, постные и поминальные дни — все важные даты мая можно узнать из православного календаря. Он подскажет и о самых главных православных датах мая: когда будет Пасха, Красная горка и Радоница.

Посты в мае 2021 года получились однодневными, сообщил «Главред». Великий пост 2021 захватил всего один день месяца. В итоге постные дни выпали на: 1 мая (окончание Великого поста), 12, 14, 19, 21, 26 и 28 мая.

Пасха

Пасха — самый важный праздник христианства. В 2021 году она выпала на воскресенье, 2 мая.

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В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священнослужители советуют также отложить и бытовые дела.

В Пасху не рекомендуется ссориться, обижать и обижаться. Задача каждого православного — делиться радостью праздника, отмечает духовенство. Поэтому в этот день не стоит пренебрегать делами милосердия.

На Пасху традиционно красят яйца в различные цвета. Как рассказал православный священник Сергей Сеньчуков, каждый из них несет свои смысл. Красный цвет является основным для пасхального богослужения. Он имеет торжественное значение, но в то же время напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении. Зеленый цвет посвящен преподобным, голубой — Богородице.

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Светлая Седмица

С 3 мая начинается Светлая седмица. Она продлится до 9 мая.

В эту неделю отменяются еженедельные посты по средам и пятницам. Также вплоть до праздника Троицы верующим нельзя класть земные поклоны. Выразить всю радость от Воскресения Христова за один пасхальный день считается невозможным, поэтому Седмицу празднуют всю следующую неделю.

В эти дни принято радоваться божественному воскрешению Христа. Нужно думать о светлом и хорошем, помогать бедным и нуждающимся, а также отдыхать. А вот ссориться с близкими, злиться и ругаться, наоборот, нельзя. В душе не должно быть печали и отрицательных эмоций.

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Красная горка

Красная горка в 2021 году выпала на воскресенье, 9 мая. Этот праздник еще зовется Фомино воскресенье. Красная горка всегда отмечается следом за Пасхой — ровно через неделю.

Праздник отмечать принято шумно и весело. На Красную горку принято веселиться, устраивать хороводы, петь песни и ходить в гости. Кроме того, это традиционное время сватовства и свадеб.

Этот праздник тесно связан с особым поминальным днем — это Радоница. Он отмечается в первый вторник после того, как отпраздновали Красную горку.

Радоница

В 2021 году Радоница отмечается 11 мая. Радоница — это первый день особого поминовения усопших после Пасхи. В этот день принято поминать родных людей на кладбище и молитвой в храме. Можно заказать отслужить на кладбище литию.

Согласно богословскому толкованию, таким образом верующие поздравляют умерших с праздником Воскресения Христа. Отсюда пошло еще одно название дня: Родительская Пасха.

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День памяти святителя Николая Чудотворца

В субботу, 22 мая, православные отмечают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийскиx в Бар или День памяти святителя Николая Чудотворца.

Святой Николай — покровитель детей, влюбленных, моряков и торговцев. Также святой Николай помогает всем, кто наказан без вины. Второй главный праздник святого Николая отмечают зимой — 19 декабря. Всего у него четыре дня памяти в году.