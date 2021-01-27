Правительство займется борьбой с фейками о социальных выплатах

Многие россияне столкнулись с фейковыми сообщениями о социальных выплатах, присланные якобы от государственных лиц. В правительстве обеспокоены распространением таких мошеннических схем. Поэтому МВД и Роскомнадзору поручено проработать способы борьбы с такими сайтами, а Минцифры — рассмотреть подготовку законодательных инициатив в этой сфере.

Количество фейковых сообщений выросло с весны, когда семьям с детьми были назначены выплаты на фоне пандемии коронавируса. Эксперты считают, что привлечь владельцев таких сайтов будет очень сложно, потому что многие управляются из-за рубежа.

Вице-премьера России Дмитрий Чернышенко поручил МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до конца февраля разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, которые предлагают государственные социальные выплаты, пишет «Коммерсант». А Минцифры поручено до середины марта разработать нормативные акты.

В исследовании Аналитического центра при правительстве России сказано, что в первую очередь нужно обратить внимание на фейковые сайты, предлагающие соцвыплаты от имени правительства. На них ведут рекламные объявления в YouTube и Google. Более того, зачастую тексты сопровождаются изображениями первых лиц государства. Если перейти по такой ссылке, то пользователю будет предложено ввести данные банковской карты, после чего мошенники списывают деньги.

По данным Генпрокуратуры, с апреля по июнь 2020 года было совершено 82,5 тысячи случаев подобного мошенничества. В Google сообщили, что стараются оперативно реагировать на такую рекламу. Также любой пользователь может пожаловаться на подобные объявления.