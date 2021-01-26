Правообладатели смогут удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент

В России может появиться закон, который позволит правообладателям самостоятельно удалять из поисковой выдачи в интернете пиратский контент. С такой инициативой выступило Минцифры РФ.

Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в стране в 2016–2021 годах.

«Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон об информации и информационных технологиях и защите информации, которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент. Нам кажется, что это очень востребованная мера», — передает ТАСС его слова.

Шадаев отметил, что меру планируется принять дополнительно к подписанию антипиратского меморандума. Министр уверен, что это позволит уменьшить объемы пиратства и даст правообладателям возможность оперативно реагировать и исключать распространение подобного контента.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением списка занимается Роскомнадзор. Документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России.

В 2019 году рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет и сократился до 63,5 миллиона долларов.