06 марта 2024, 10:52
Правительство разрешило продать российский бизнес «Яндекса»
«Ведомости»: власти одобрили выкуп российского «Яндекса» за 457,3 млрд рублей
Правительственная подкомиссия согласовала группу сделок по продаже российской группе инвесторов акций «Яндекса» нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомости».
Нидерландская компания передаст 96,3% акций «Яндекса» консорциуму инвесторов, которые уже владеют 3,7% ценных бумаг. По информации издания, сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей.
Реклама
«Это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», — указали в газете.
Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян допустил, что стоимость сделки снизилась из-за 3,7% ценных бумаг, которые принадлежат представителям топ-менеджмента «Яндекса», являющихся также новыми совладельцами ЗПИФ «Консорциум.Первый».
Ранее РБК информировал, что управленцы «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании и получат 35% в структуре капитала. В их число войдет порядка 50 человек, каждый из которых будет иметь не более 5% акций.
Яндекс
Россия
Бизнес
Нидерланды
Реклама
Реклама