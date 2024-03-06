Общество 06 марта 2024, 10:52 Правительство разрешило продать российский бизнес «Яндекса» «Ведомости»: власти одобрили выкуп российского «Яндекса» за 457,3 млрд рублей Vladimir Baranov/Globallook Press

Читать 360tv в

Правительственная подкомиссия согласовала группу сделок по продаже российской группе инвесторов акций «Яндекса» нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомости».

Нидерландская компания передаст 96,3% акций «Яндекса» консорциуму инвесторов, которые уже владеют 3,7% ценных бумаг. По информации издания, сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей.

Реклама

«Это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», — указали в газете.

Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян допустил, что стоимость сделки снизилась из-за 3,7% ценных бумаг, которые принадлежат представителям топ-менеджмента «Яндекса», являющихся также новыми совладельцами ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Ранее РБК информировал, что управленцы «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании и получат 35% в структуре капитала. В их число войдет порядка 50 человек, каждый из которых будет иметь не более 5% акций.