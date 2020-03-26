Правительство поможет кафе и ресторанам

Российскую экономику укрепят. Из-за ситуации с коронавирусом правительство решило поддержать сферу общепита и услуг. Ресторанам и кафе можно надеяться на руку помощи.

Господдержку предоставят не только предприятиям общественного питания и услуг, но и владельцам коммерческой недвижимости. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

Меры поручили разработать сразу нескольким ведомствам — Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу. Предложения от них ждут 26 марта.

Решение принято на заседании совета по борьбе с коронавирусом. По его итогам ввели новые меры, которые помогут не допустить распространения инфекции. Работодателям посоветовали по максимуму перевести сотрудников на «удаленку», а регионам — приостановить развлекательные, зрелищные, спортивные, рекламные и другие мероприятия.

Российских туристов собираются тестировать на коронавирус прямо в аэропорту, а самолеты поднимутся в небо только для того, чтобы забрать наших соотечественников из других стран.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращение к жителям страны объявил следующую неделю выходной и посоветовал людям оставаться дома.