Удаленная работа и почти полный запрет полетов в Россию. Правительство ввело новые меры против коронавируса

Правительство опубликовало список поручений министерствам и государственным агентствам по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. У всех поручений срок исполнения не позже 30 марта. Полный список можно посмотреть на сайте кабинета министров.

Среди самых важных нововведений — отмена рейсов в Россию, которые не вывозят граждан РФ из-за рубежа.

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств <…>, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства», — говорится в поручении Росавиации.

Для исполнения этого поручения МИД должен направить списки граждан, которые хотят вернуться в Россию, в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД, «Аэрофлот» не позднее 27 марта.

Министру иностранных дел Сергею Лаврову поручили организовать помощь россиянам, которые пока находятся за границей, но должны вернуться в Россию. План вывоза граждан должен быть сформирован не позднее 30 марта.

Всех россиян, которые будут прибывать в отечественные аэропорты с 26 марта, поручено осматривать: измерять температуру, делать анализ на коронавирус. Туристы должны будут обязательно соблюдать 14-дневный карантин.

Правительство, кроме того, поручило федеральным органам власти с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу по всей стране. Во всех регионах рекомендовали приостановить все развлекательные, зрелищные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, которые предусматривают присутствие людей.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин должны подготовить комплекс дополнительных мер помощи компаниям в сфере общественного питания, коммерческой недвижимости, которые пострадают из-за введенных ограничений.

Роспотребнадзор до 27 марта должен представить в правительство график поставок в регионы расходников для тест-систем и данные по существующим запасам.