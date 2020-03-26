Российских туристов будут тестировать на коронавирус прямо в аэропорту

Помимо самого теста, у прибывших померят температуру и выдадут специальную памятку от главного санитарного врача. Обязательный досмотр всех российских туристов начнется с 26 марта.

Сведения о всех россиянах, прилетевших в аэропорты страны из-за-границы, передадут в больницы. Это нужно для того, чтобы при необходимости их можно было госпитализировать.

Правительство России ввело целый ряд ограничительных мер против угрозы распространения коронавируса. Среди самых важных нововведений — приостановка всех полетов за рубеж. Исключение составят рейсы для возвращения россиян из-за границы. Мера вступает в силу с 27 марта.

Также необходимо перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу, причем по всей стране. Правительство поручило исполнить это федеральным органам власти также с 27 марта. Кроме того, во всех регионах рекомендовали приостановить все развлекательные, зрелищные и спортивные мероприятия. В Подмосковье также ввели дополнительные меры.