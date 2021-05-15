Правительство одобрило финансирование на поддержку детского отдыха в России

Правительство РФ одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

Согласно распоряжению Ростуризм, Минфин и министерство просвещения должны до 19 мая внести в правительство проект акта о принятии правил предоставления субсидии «Национальной системе платежных карт».

Это необходимо для реализации поддержки турпоездок детей и осуществления возврата части средств по программе детского туристического кешбэка. Ранее правительство выделило для этого пять миллиардов рублей. Программа должна заработать до конца мая.

Родители смогут покупать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический кешбэк на карту «Мир». Возвращать будут 50% от стоимости путевки. Но не более 20 тысяч рублей. В Ростуризме объяснили, что предельный кешбэк был рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море.

Ранее в Госдуме предложили предоставить новые льготы для отдыха россиянам —модернизировать программу туристического кешбэка и субсидировать поездки по стране для пенсионеров.