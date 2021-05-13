Реализацию идеи детского туристического кешбэка оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила сообщение председателя кабмина Михаила Мишустина о том, что правительство РФ выделит пять миллиардов рублей на реализацию идеи детского туристического кешбэка, написал сайт RT.

«Я думаю, что это абсолютно верная инициатива. Направлена она на выполнение поручения президента, которое он высказал во время послания Федеральному собранию Российской Федерации, о том, чтобы поддержать родителей, покупающих сегодня путевки детского отдыха, вернуть им до 50% стоимости», — уточнила депутат.

Бессараб заметила, что в прошлый раз помощь из федерального бюджета на детский отдых поступала пять лет назад. Как считает парламентарий, при такой поддержке люди начнут активнее приобретать путевки. По ее словам, есть надежда, что отрасль будет развиваться. Это хорошо отразится на здоровье подрастающего поколения.