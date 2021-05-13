Стали известны условия программы кешбэка за детский отдых

Детским туристическим кешбэком можно будет воспользоваться до 15 сентября. Родители смогут возвращать половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Ростуризм планирует запустить проект до конца мая. Постановление правительства опубликовал Ростуризм на портале нормативных правовых актов 12 мая.

«Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента», — сказано в проекте.

Чтобы получить кешбэк, путевку нужно будет оплатить картой «Мир», на которую в течение пяти дней начислят возврат части потраченных средств. Места для отдыха необходимо выбирать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

В Ростуризме отметили, что предельный кешбэк рассчитали на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. Ребенка можно будет отправить в детский лагерь и получить за это возврат с момента, как стартует программа, с датой возвращения до 15 сентября.