Льготная ипотека — это ключевая мера поддержки рынка первичного жилья. Правительство не рассматривает расширение программы на вторичку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — приводит ТАСС слова Хуснуллина со ссылкой на его пресс-службу.

Вице-премьер отметил, что льготная ставка по ипотеке на квартиры в новостройках позволила более 300 тысячам российских семей улучшить жилищные условия и поддержала строительную отрасль страны. Эта мера поддержки положительно повлияла на динамику продаж жилья в этом году и помогла избежать появления новых обманутых дольщиков.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на вторичное жилье. Она отметила, что рост цен на жилье уничтожает эффект от низкой ипотечной ставки. По мнению спикера Совфеда, эту программу стоит расширить.

«Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена», — подчеркнула Матвиенко.

Программу льготной ипотеки на новое жилье запустили весной по инициативе президента России Владимира Путина. Изначально она была рассчитана до конца октября. Правительство продлило срок выдачи жилищных кредитов по пониженной процентной ставке до 1 июля 2021 года.