Льготную ипотеку предложили распространить на «вторичку»

Программу льготных ипотечных кредитов предложили распространить в России и на вторичное жилье. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила, что по инициативе президента Владимира Путина весной заработала программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Такую меру она назвала эффективной с социальной и экономической точки зрения.

«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой стороны, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии. Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», — процитировало спикера Совфеда РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас необходимо обсудить возможность распространения льготной ипотеки на вторичное жилье, а также более активно развивать цифровое кредитование.

«Мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки. В этой связи Росреестру важно активизировать работу по совершенствованию инструмента электронных закладных. Также нужно активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений», — сказала Матвиенко.

В конце ноября генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что молодые семьи с детьми смогут покупать новые частные дома в кредит по льготной программе под 6,5%. Такую возможность хотят запустить до 1 июля 2021 года. Воспользоваться кредитом смогут россияне младше 35 лет, у которых есть дети не старше 19 лет.