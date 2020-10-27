Власти утвердили продление льготной ипотеки в России до 1 июля

Льготная ипотека заработала еще весной 2020 года и должна была завершиться в конце октября. Таким решением правительство решило поддержать россиян в условиях коронавируса и непростой экономической ситуации. Люди могут взять кредит на новостройку по сниженной процентной ставке. В итоге программа оказалась успешной и востребованной.

С апреля ипотеку по льготной программе в Подмосковье выдали на общую сумму 53 миллиарда рублей. Также услуга пользуется популярностью в Москве и Петербурге. Максимальная сумма кредита для этих регионов составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов РФ — шесть миллионов.

«Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство», — уточняется на сайте правительства РФ.

Научный сотрудник Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов подсчитал, что с помощью программы льготной ипотеки люди смогут сэкономить 15-20% при оплате платежей.