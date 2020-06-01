Правительство не поддержало идею платить домохозяйкам МРОТ

Правительство не поддержало законопроект о выплатах МРОТ для домохозяек. В кабмине отметили, что авторы не продумали источники финансирования, а само определение домашнего хозяйства слишком неконкретно.

В отзыве правительства, опубликованном на сайте Госдумы, перечислены причины, по которым правительство не поддерживает предложение депутатов ЛДПР. Среди прочего это неконкретные формулировки при определении домашнего хозяйства, которые приведут к проблемам в правоприменительной практике.

«В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в опубликованном документе.

Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект о предоставлении домохозяйкам ежемесячных выплат в размере МРОТ. Выплаты полагаются за уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями.

Право на эту выплату, по задумке Жириновского, будет иметь один член семьи, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.