В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. Это инициатива ЛДПР, о ней сообщила пресс-служба депутата партии Ярослава Нилова.

ЛДПР предлагает установить ежемесячную выплату «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи» в размере МРОТ.

Идею зимой этого года впервые озвучил глава фракции Владимир Жириновский. Он уточнил, что речь идет только оженщинах, которые воспитывают более трех детей.

«Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — сказал тогда Жириновский.

Многим женщинам приходится отказываться от работы из-за большого количества домашних обязанностей, поэтому ЛДПР предлагает им платить от 12 тысяч рублей. Причем сумма должна увеличиваться за каждого последующего ребенка, уточнял Жириновский.