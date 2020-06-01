Сенатор Рязанский прокомментировал законопроект о пособиях для домохозяек

Парламентарий напомнил, что в стране еще не практиковались меры социальной поддержки для тех, кто занят домохозяйством и при этом не относится ни к одной из категорий, которые считаются льготными. Имеются в виду многодетные матери или многодетные отцы, которые ухаживают за своими детьми или родными.

«Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая у нас не практиковалась», — обратил внимание парламентарий.