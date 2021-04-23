Правило использования маткапитала предложили изменить

В Госдуме предложили убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. С инициативой выступил депутат Евгений Федоров, сообщил RT.

«Прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств маткапитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка», — говорится в письме Федорова на имя главе Минтруда Антона Котякова.

Депутат также отметил, что пока использовать средства маткапитала на покупку жилья сразу после рождения ребенка может лишь та семья, которая приобретает недвижимость в ипотеку. В других случаях родителям приходится ждать три года, прежде чем они смогут использовать пособие на приобретение квартиры или дома.

Однако через три года, по мнению Федорова, недвижимость может сильно подорожать.

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