Правила использования материнского капитала стали более гибкими

Принятый в 2020 году закон, позволяющий шире использовать материнский капитал, дает россиянам больше возможностей для управления средствами. Речь идет о тех случаях, когда мать сначала решает направить деньги на накопительную часть пенсии, а потом отзывает, чтобы использовать для других целей.

В Минтруде России объяснили агентству экономических новостей «Прайм», что чаще всего средства маткапитала используют для того, чтобы купить жилье или оплатить образование. По разным причинам деньги не тратят, и они «зависают» на счете в Пенсионном фонде России (ПФР).

Раньше порядок действий для того, чтобы средства снова можно было использовать на накопительную пенсию, не был предусмотрен. Теперь такая возможность появилась. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР нужно решить, на что пойдут средства, и написать заявление. По истечении шести месяцев, если мать так и не приняла решения, ей нужно написать в ПФР заявление и попросить продлить срок. Но сделать так можно только один раз.

Если женщина никоим образом не обозначила свой выбор, причитающиеся ей деньги по умолчанию, через три месяца после полугодового срока на раздумья, уйдут в накопительную пенсию.

В конце марта депутата Госдумы предложили запретить расплачиваться маткапиталом за долги в кредитных кооперативах, которые могут обналичивать государственные выплаты.