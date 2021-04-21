Президент России Владимир Путин назначил новые выплаты для беременных и детей. Женщинам, вставшим на медучет на ранних сроках беременности, будут ежемесячно выплачивать 6350 рублей в среднем по стране.

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают трудности. Надо, чтобы мама чувствовала поддержку и сохранила ребенка. Предусмотреть для женщин, вставших на учет на ранних сроках в трудной ситуации, 6350 рублей в месяц в среднем по стране», — сказал Путин.

Кроме того, появятся новые выплаты для детей из неполных семей. Причин, по которым ребенка воспитывает один из родителей, может быть много. Главное — поддержать семью в этой непростой ситуации.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка и в свидетельстве о рождении (извините, что говорю о бытовых вещах) не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты. С 1 июля детям от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, которая составит 5650 рублей в среднем по стране», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что сейчас в России действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. В среднем по стране она составляет 11 300 рублей.

Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей Владимир Путин.

Глава государства также поручил изменить систему выплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет включительно — теперь их будут оплачивать в размере 100% от заработка, независимо от стажа родителя.

Кроме того, в этом году власти расширили программу материнского капитала — ее решили продлить до 2026 года. Получить выплату можно уже за первого ребенка. Маткапитал проиндексировали — сейчас он составляет почти 640 тысяч рублей.