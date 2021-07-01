Правила льготной ипотеки изменились с 1 июля

Льготная ипотека с 1 июля 2021 года сменит условия. Президент России Владимир️ Путин предложил продлить гопрограмму еще на год — до 1 июля 2022 — для всех регионов, но с некоторыми изменениями.

Так, ставка будет повышена с 6,5% до 7%, а️ предельный размер кредита для всех регионов будет изменен — теперь он везде не должен превышать трех миллионов рублей. Ранее можно было купить жилье в Москве и Петербурге до 12 миллионов, в остальных регионах до шести миллионов.

Тем более, вице-премьер Марат Хуснуллин уже говорил, что больше 90% льготной ипотеки уже приходится на кредиты до трех миллионов рублей.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке с 1 июля останется без изменений — 15%. По словам главы ВТБ Андрея Костина, обновление программы позволит купировать резкий рост цен на жилье в регионах, который был спровоцирован как раз низкими ставками по ипотеке.

Одновременно будет расширена семейная льготная ипотека под 6% — она будет распространена на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года, пишет РИА «Новости».

С 1 июля в России вступит в силу еще ряд изменений. Они затронут выплаты для семей с детьми, начисление платежей за коммунальные услуги, техосмотр автомобилей и прочие.