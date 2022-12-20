20 декабря 2022, 17:05
Оштрафованный лидер группы ДДТ признался, что не следил за ходом судебного процесса
Музыкант Юрий Шевчук ответил на решение суда о дискредитации армии
Верховный суд Башкирии 19 декабря 2022 года признал виновным лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации Российском армии и оставил в силе штраф в размере 50 тысяч рублей. Музыкант не оставил без комментария решение суда и ответил «Газете.Ru».
Выяснилось, что он не следил за ходом судебного процесса.
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«Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — коротко заявил Шевчук.
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На музыканта после концерта 18 мая в Уфе составили административный протокол. Лидер ДДТ прямо со сцены обратился к зрителям, анонсируя следующую песню. Он нелицеприятно отозвался о происходящем в стране. Тогда его обвинили в высказываниях, дискредитирующих Вооруженные силы России, что запрещено законом.
Однако адвокат артиста Александр Передрук не согласен с решением суда и намерен идти дальше. Правозащитник даже собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.
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