Общество 20 декабря 2022, 17:05 Оштрафованный лидер группы ДДТ признался, что не следил за ходом судебного процесса Музыкант Юрий Шевчук ответил на решение суда о дискредитации армии РИА «Новости»

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Верховный суд Башкирии 19 декабря 2022 года признал виновным лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации Российском армии и оставил в силе штраф в размере 50 тысяч рублей. Музыкант не оставил без комментария решение суда и ответил «Газете.Ru».

Выяснилось, что он не следил за ходом судебного процесса.

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«Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — коротко заявил Шевчук.

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На музыканта после концерта 18 мая в Уфе составили административный протокол. Лидер ДДТ прямо со сцены обратился к зрителям, анонсируя следующую песню. Он нелицеприятно отозвался о происходящем в стране. Тогда его обвинили в высказываниях, дискредитирующих Вооруженные силы России, что запрещено законом.

Однако адвокат артиста Александр Передрук не согласен с решением суда и намерен идти дальше. Правозащитник даже собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.