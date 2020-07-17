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    17 июля 2020, 22:53

    Пранкер Вован объяснил отзыв польских дипломатов при ООН

    Арина Гудилова

    Российский пранкер Вован считает, что МИД Польши пытается скрыть непрофессионализм своего руководства. Так он объяснил отзыв двух польских сотрудников ООН из-за их звонка президенту Польши.
    Пранкер Вован объяснил отзыв польских дипломатов при ООН

    Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

    «Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на каких-то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты», — рассказал Вован.

    Он отметил, что в этой схеме участвовал не только МИД, но и президентский офис.

    На днях российские пранкеры Вован и Лексус разыграли переизбранного президента Польши Анджея Дуду. Они позвонили польскому главе и от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерриша поздравили его с назначением.

    В ходе беседы они обсудили дальнейшую судьбу памятников, различия во взглядах на историю и отношения с Украиной. В польском МИД решили, что целью пранка может стать ухудшение отношений между Россией и Польшей.

    Сами блогеры удивились таким обвинениям. Они заявили, что никаких «политических дивидендов» из этого розыгрыша не хотели.