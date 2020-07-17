Пранкер Вован объяснил отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован считает, что МИД Польши пытается скрыть непрофессионализм своего руководства. Так он объяснил отзыв двух польских сотрудников ООН из-за их звонка президенту Польши.

Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на каких-то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты», — рассказал Вован.

Он отметил, что в этой схеме участвовал не только МИД, но и президентский офис.

На днях российские пранкеры Вован и Лексус разыграли переизбранного президента Польши Анджея Дуду. Они позвонили польскому главе и от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерриша поздравили его с назначением.

В ходе беседы они обсудили дальнейшую судьбу памятников, различия во взглядах на историю и отношения с Украиной. В польском МИД решили, что целью пранка может стать ухудшение отношений между Россией и Польшей.

Сами блогеры удивились таким обвинениям. Они заявили, что никаких «политических дивидендов» из этого розыгрыша не хотели.