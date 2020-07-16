Российские пранкеры разыграли президента Польши. Там шутку назвали «актом дезинформации»

Российский пранкер Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) разыграл переизбранного президента Польши Анджея Дуду. В МИД страны звонок расценили как попытку дезинформации со стороны РФ.

Поляки решили, что целью розыгрыша может стать ухудшение отношений между Варшавой и Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, которого процитировал «Интерфакс».

«Мы оцениваем это, как акт дезинформации со стороны России, цель которого может состоять в том, чтобы посеять рознь между Польшей и Украиной», — подчеркнул глава иностранного МИД в эфире Польского радио.

Доказательством этому Чапутович назвал заданные Вованом вопросы.

Пранкер дозвонился Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и поздравил с победой на выборах. Их беседа длилась 11 минут и опубликована на YouTube. В ней польский лидер обсуждал в том числе, какова будет дальнейшая судьба памятников солдатам Красной Армии в Польше. Собеседники поговорили о различиях, которые существуют во взглядах государств на историю с Россией и отношения с Украиной. Сам Дуда признался, что почувствовал подвох во время разговора.

Анджей Дуда выиграл во втором туре президентских выборов. Они прошли в Польше 12 июля. За кандидатуру действующего главы государства проголосовали свыше 51% избирателей.