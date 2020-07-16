Пранкер Вован заявил, что удивлен обвинениям в попытке поссорить Польшу и Украину

Пранкер Вован удивился, что МИД Польши посчитал розыгрыш президента Анджея Дуды «актом дезинформации» и попыткой поссорить страну с Украиной.

Накануне Вован и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с Дудой, представившись генсеком ООН Антониу Гутерришем. Запись выложили в YouTube. В разговоре спросили политика об эпидемиологической ситуации в государстве и источниках COVID-19. Собеседник заявил, что «возможно, это Украина», так как в Польшу приезжает много людей из этой страны, пишет Daily Storm.

«Все это, конечно, глупости, что мы хотели какие-то политические дивиденды (извлечь — прим. ред.) из этого пранка. Даже президент Дуда пошутил об этой истории. Думаю, это их местные разборки и попытки ведомств ослабить позиции друг друга», — заявил шоумен.

Он отметил, что позвонил Дуде, так как в последнее время «было много новостей» о президентских выборах в Польше. По его словам, это хороший повод, чтобы сделать пранк.

В настоящий момент государственные спецслужбы выясняют, как молодым людям удалось дозвониться до президента Польши.