13 мая 2023, 22:03
Познер рассказал о заслуге Сагалаева перед российской журналистикой
Познер: Эдуард Сагалаев показал пример свободной журналистики в России
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев вошел в число людей, которые стали опорой отечественного телевидения. Таким мнением журналист Владимир Познер поделился с телеканалом «Звезда».
«Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения. Сагалаев был главным редактором молодежной редакции „Взгляда“», — сказал он.
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Благодаря труду Сагалаева в стране появилось много важных программ, часть из которых на сегодняшний день забыли, например, «Двенадцатый этаж», отметил Познер.
По словам журналиста, Эдуард Сагалаев сыграл роль в появлении «Взгляда», а также в отстаивании программы, которая «не всегда находила поддержку верхов».
Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая в 76 лет. Причины его смерти пока неизвестны.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Сагалаев вырастил много известных и выдающихся журналистов. Он также указал на плотное сотрудничество Союза журналистов России с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.
Владимир Познер
Телевидение
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