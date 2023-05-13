Общество 13 мая 2023, 22:03 Познер рассказал о заслуге Сагалаева перед российской журналистикой Познер: Эдуард Сагалаев показал пример свободной журналистики в России РИА «Новости»

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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев вошел в число людей, которые стали опорой отечественного телевидения. Таким мнением журналист Владимир Познер поделился с телеканалом «Звезда».

«Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения. Сагалаев был главным редактором молодежной редакции „Взгляда“», — сказал он.

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Благодаря труду Сагалаева в стране появилось много важных программ, часть из которых на сегодняшний день забыли, например, «Двенадцатый этаж», отметил Познер.

По словам журналиста, Эдуард Сагалаев сыграл роль в появлении «Взгляда», а также в отстаивании программы, которая «не всегда находила поддержку верхов».

Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая в 76 лет. Причины его смерти пока неизвестны.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Сагалаев вырастил много известных и выдающихся журналистов. Он также указал на плотное сотрудничество Союза журналистов России с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.