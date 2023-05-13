Общество 13 мая 2023, 12:54 Соловьев отметил вклад Сагалаева в историю российской журналистики Глава СЖР Соловьев: имя Сагалаева войдет в историю современной журналистики РИА «Новости»

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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев вырастил моножество известных и выдающихся журналистов. Его имя войдет в историю современной журналистики, отметил в беседе с ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Это глубочайшая утрата для всей нашей журналистики», — подчеркнул он, принеся соболезнования семье Сагалаева и его коллегам.

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Эдуард Сагалаев, подчеркнул глава СЖР, сделал очень многое как организатор телевидения и журналистики.

«Вырастил целую плеяду самых известных и выдающихся наших коллег», — напомнил Соловьев.

Он также указал на плотное сотрудничество Союза журналистов России с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.

«Я всегда старался принимать участие в фестивале НАТ на ВДНХ, а Эдуард Михайлович присутствовал на основных наших форумах», — заметил глава СЖР.

В 2022 году Сагалаева наградили премией Союза журналистов «Золотая полка» за книгу мемуаров «Когда журналисты были свободны». Произведение Соловьев тоже назвал историческим.

Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни.