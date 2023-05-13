13 мая 2023, 12:54
Соловьев отметил вклад Сагалаева в историю российской журналистики
Глава СЖР Соловьев: имя Сагалаева войдет в историю современной журналистики
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев вырастил моножество известных и выдающихся журналистов. Его имя войдет в историю современной журналистики, отметил в беседе с ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Это глубочайшая утрата для всей нашей журналистики», — подчеркнул он, принеся соболезнования семье Сагалаева и его коллегам.
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Эдуард Сагалаев, подчеркнул глава СЖР, сделал очень многое как организатор телевидения и журналистики.
«Вырастил целую плеяду самых известных и выдающихся наших коллег», — напомнил Соловьев.
Он также указал на плотное сотрудничество Союза журналистов России с Национальной ассоциацией телерадиовещателей.
«Я всегда старался принимать участие в фестивале НАТ на ВДНХ, а Эдуард Михайлович присутствовал на основных наших форумах», — заметил глава СЖР.
В 2022 году Сагалаева наградили премией Союза журналистов «Золотая полка» за книгу мемуаров «Когда журналисты были свободны». Произведение Соловьев тоже назвал историческим.
Эдуард Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни.
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