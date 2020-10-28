Собянин продлил удаленку для старшеклассников и взрослых

Дистанционное обучение московских старшеклассников продлили до 8 ноября. Кроме того, компании оставят 30% сотрудников на удаленной работе до 29 ноября. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В течение следующей недели, с 2 по 8 ноября 2020 года, школьники 6-11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной», — пояснил глава столицы в своем блоге.

Собянин напомнил, что 4 ноября празднуется День народного единства, соответственно, день будет нерабочим. После 8 ноября будет приниматься решение о дальнейшем формате обучения. Вопрос о сохранении или отмене дистанционки будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.

Но на удаленке продолжат находиться не только школьники. По словам мэра, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 миллиона человек. Благодаря этому число людей в общественном транспорте сократилось на 40%. Чтобы сохранить показатели, не менее 30% сотрудников компаний продолжат работать онлайн до 29 ноября. Следить за выполнением этого требования будут городские органы контроля.

«До конца ноября будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями», — отметил Собянин.

Он добавил, что до 29 ноября продлевается действие чекинов в ночных заведениях. Также жители и гости Москвы должны продолжать соблюдать масочный и перчаточный режим. По словам мэра, ситуация с коронавирусом становится стабильнее в столице, поэтому важно ее сохранить.