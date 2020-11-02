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    02 ноября 2020, 04:29

    В Подмосковье возобновился режим самоизоляции для пенсионеров

    Валерия Шафирко

    Жители Подмосковья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны со 2 ноября соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

    Режим самоизоляции для этих категорий граждан продолжится до 15 ноября включительно, следует из документа.

    Однако такой режим не будет обязательным для руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций. Кроме того, мера обойдет стороной работников здравоохранения и граждан, определенных решением регионального оперштаба.

    Подмосковный Минздрав на период самоизоляции должен будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями без посещения медицинских организаций, говорится в постановлении.

    Накануне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с заявлением о том, что после введения обязательного масочного режима государству необходимо обеспечить пожилых людей средствами индивидуальной защиты. Именно пенсионеры в первую очередь находятся в зоне риска. Он также отметил, что россияне должны серьезнее относиться к принимаемым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. От действий каждого зависит, когда пандемия пойдет на спад.

    Ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. В Московской области за все время пандемии выявили больше 86 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли свыше 1,6 тысяч граждан.