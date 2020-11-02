В Подмосковье возобновился режим самоизоляции для пенсионеров

Режим самоизоляции для этих категорий граждан продолжится до 15 ноября включительно, следует из документа.

Однако такой режим не будет обязательным для руководителей и сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций. Кроме того, мера обойдет стороной работников здравоохранения и граждан, определенных решением регионального оперштаба.

Подмосковный Минздрав на период самоизоляции должен будет обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями без посещения медицинских организаций, говорится в постановлении.

Накануне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с заявлением о том, что после введения обязательного масочного режима государству необходимо обеспечить пожилых людей средствами индивидуальной защиты. Именно пенсионеры в первую очередь находятся в зоне риска. Он также отметил, что россияне должны серьезнее относиться к принимаемым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. От действий каждого зависит, когда пандемия пойдет на спад.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. В Московской области за все время пандемии выявили больше 86 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли свыше 1,6 тысяч граждан.