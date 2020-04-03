«Пожалуйста, оставайтесь дома ради всех нас»: подмосковный врач обратился к россиянам после 12-часовой смены

Врачи сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Они проводят на ногах по 12 часов, чтобы помочь заразившимся. После одной из таких смен врач-инфекционист из Домодедовской больницы Ирина Пикалова записала обращение.

«Друзья, сейчас 20:00, у меня закончилась 12-часовая смена. А это 12 часов в спецкостюме. Нас работает четыре человека в смене, и завтра мы снова все придем. И сейчас на смену тоже заступили наши коллеги. Мы не жалуемся, это наш выбор, наш долг, наша профессия», — сказала Ирина Пикалова.

Она подчеркнула, что врачи делают все, чтобы подарить людям здоровье. Но не все зависит только от медиков — россияне тоже могут внести вклад в борьбу с инфекцией.

«Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Потерпите несколько дней, меньше общения, меньше поездок в общественном транспорте, меньше походов в общественные места — это меньше заразившихся. Так мы даем шанс, особенно людям старшего поколения. Мы здесь работаем ради вас — пожалуйста, оставайтесь дома ради всех нас», — подчеркнула Ирина Пикалова.

Сейчас в Подмосковье действует режим самоизоляции. Жители должны оставаться дома. Исключение сделано для тех, кто вынужден ходить на работу. В Подмосковье закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты, рестораны. Режим изоляции продлится в области до 1 мая.

По последним данным, в регионе зафиксировали 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 30 пациентам. Летальных исходов от COVID-19 в Подмосковье было два.