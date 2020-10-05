Поведение сожителя Софьи Конкиной в день ее гибели сочли странным
«С 10 до двух ночи он был дома. Это пока неофициальная информация. Но почему он в это время не искал Софью Конкину, это очень интересно», — рассказала изданию Life.ru Нитченко.
Ранее были опубликованы последние видео и переписка дочери Конкина, в них она жаловалась на своего сожителя. Своей подруге девушка рассказала, что планировала от него съехать.
Софья Конкина — дочь известно советского актера Владимира Конкина. Вечером 24 сентября она отправилась в фитнес-клуб, в бассейне которого захлебнулась. Однако родные уверяют, что девушка всегда хорошо плавала, поэтому можно исключить версию случайной смерти, передает «Царьград».
Конкина стала широко известна после смерти. В отличие от своего звездного отца она жила спокойной жизнью и работала в шоуруме. Девушке умерла в возрасте 32 лет, у нее осталась дочь от первого брака.