Поведение сожителя Софьи Конкиной в день ее гибели сочли странным

Адвокат семьи погибшей Софьи Конкиной Юлия Нитченко сообщила, что вечером, когда произошла трагедия, возлюбленный девушки находился дома. Юрист обратила внимание на то, что молодой человек не отправился на поиски.

«С 10 до двух ночи он был дома. Это пока неофициальная информация. Но почему он в это время не искал Софью Конкину, это очень интересно», — рассказала изданию Life.ru Нитченко.

Ранее были опубликованы последние видео и переписка дочери Конкина, в них она жаловалась на своего сожителя. Своей подруге девушка рассказала, что планировала от него съехать.

Софья Конкина — дочь известно советского актера Владимира Конкина. Вечером 24 сентября она отправилась в фитнес-клуб, в бассейне которого захлебнулась. Однако родные уверяют, что девушка всегда хорошо плавала, поэтому можно исключить версию случайной смерти, передает «Царьград».

Конкина стала широко известна после смерти. В отличие от своего звездного отца она жила спокойной жизнью и работала в шоуруме. Девушке умерла в возрасте 32 лет, у нее осталась дочь от первого брака.