Опубликованы последние видео и переписка дочери Конкина: она жаловалась на сожителя

София Конкина перед гибелью жаловалась подругам на своего сожителя. По ее словам, у него были проблемы с психикой. То, что у них не все было в порядке, подтверждает и переписка, которая оказалась в распоряжении «360».

Накануне смерти Конкина посещала фитнес-центр и сняли оттуда видео. В кадр попало, как девушка танцует перед зеркалом в раздевалке фитнес-центра под незатейливую песню про любовь и снимает себя на камеру.

За несколько часов до похода в бассейн София обменялась голосовыми сообщениями со своей подругой. Она рассказала о проблемах с новым возлюбленным Михаилом Серовым, который сильно изменился с момента знакомства. Конкина заявила, что ждет, пока Михаил съедет со съемной квартиры. В ее планах были поиски другого жилья, если бы он решил остаться.

«Я не клинический психолог, но мне кажется, что у него какая-то проблема. Он, может быть, пил какие-то таблетки и был нормальный, а потом он их бросил, нашел меня. Его штормит, потому что у него такие перепады настроения… Даже вчера мне сам признался, говорит, что-то у меня с психикой какие-то проблемы. <…> Мне кажется, может быть, он что-то скрывал. Может, у него какой-нибудь маниакально депрессивный синдром», — поделилась Конкина с подругой подробностями своих отношений.

Перед этим ночью София поругалась с Михаилом в переписке в мессенджере, скриншоты которой оказались в распоряжении нашей редакции.

Серов зачем-то сказал дочери Конкиной, что она сирота, что возмутило погибшую. Они на повышенных тонах обсудили финансовую ситуацию и аренду жилья. Мужчина заявил, что никакой семьи у них не получится и что он напрасно тратит свое время в отношениях с Конкиной.

Дочь актера Владимира Конкина Софию достали из бассейна в фитнес-центре на Красной Пресне вечером 22 сентября. Позже она умерла в реанимации Боткинской больницы. По сообщениям СМИ, в ее организме нашли алкоголь и снотворное. Согласно официальной версии, женщина утонула, но в семье считают, что женщину убили.

Адвокат и близкие Конкиных утром 2 октября пришли в студию «360». Они сейчас рассказывают о своей версии произошедшего в прямом эфире.