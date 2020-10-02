София Конкина стала известна после трагической смерти. Родные рассказали о ее проблемах

София Конкина в последнее время работала в шоу-рум и занималась погашением задолженностей. Несмотря на то, что девушка родилась в семье знаменитого актера Владимира Конкина, ее взрослая жизнь не была похожа на сказку. «360» разбирался в биографии девушки.

Ранний брак

«Я девочку эту знаю с 11 лет. Знаю ее как интересного и творческого ребенка. Сказать, она была спокойная? Нет. Она была очень своенравна, своевольна. Такой характер уже зарождался в ней… Занималась музыкой в школе имени Дунаевского. Приобрела хорошие знания в православной гимназии. У нее есть внутренний канон: что можно, что нельзя, что плохо, что хорошо», — рассказала «360» директор Владимира Конкина Елена Переслени.

Она добавила, что София рано вышла замуж.

Девочка в первый раз была замужем за человеком, который на 20 лет ее был старше. Хотелось понять, что она вышла замуж. Значит, родители передали девочку такому мужчине — состоятельному, мудрому. Они ждали этой мудрости по отношению к молоденькой Софии, но этого не произошло. Может, корни ее неудовлетворения чем-то можно искать там. Потом эта какая-то неустроенность Елена Переслени.

Как пишут СМИ, ее супругом был адвокат Руслан Подгорный. В браке родилась дочь Алиса. Однако через какое-то время пара рассталась. С тех пор отец не очень интересовался ребенком. Конкина должна была самостоятельно зарабатывать на жизнь. Адвокат Владимира Конкина — Юлия Нитченко — добавила, что сейчас Подгорный находится в розыске.

Финансовый вопрос

По данным из открытых источников, София в 2009 году окончила юридический факультет Института экономики. Одно время работала в компании своего мужа. На странице в Facebook местами работы Конкиной значатся две компании. Обе связаны с продажей коммерческой недвижимости. Однако адвокат семьи рассказала, что Конкина работала в шоу-рум. Нитченко и Переслени упомянули о финансовых проблемах девушки.

Источник фото: Facebook

«Насколько мне известно, долг, видимо, появился после первого развода», — сказала директор Конкина.

Она пояснила, что погибшая была прописана у отца, поэтому туда приходили письма из банков. Сам артист никогда эти послания не вскрывал, а дочь уносила их с собой.

Нитченко рассказала, что в последнее время ситуация с долгами улучшилась. Об этом говорят документы из сумки Софии, которая была при ней в бассейне.

Я обнаружила письма в службу судебных приставов о том, что она просит снять арест со счетов в связи с оплатой задолженностей Юлия Нитченко адвокат семьи Владимира Конкина.

Отношения с отцом

Директор Конкина опровергла сообщения в СМИ о том, что у него были плохие отношения с дочерью и что он ей не помогал.

«Неправда, что у них были плохие отношения. Они были сложными, как дочь — отец. Когда отец говорит: „Вот тут так-то, так-то“, — а ей хочется по-своему. Она была скрытная, может, она накопила какие-то кредиты. Может, она не хотела что-то договорить отцу», — заявила Переслени.

Источник фото: Facebook

По словам Переслени, артист снимал первую квартиру дочери в Сокольниках. Она жила там до того времени, пока недвижимость не захотели продать. Кроме того, у актера была квартира, которую он купил для внучки. Недвижимость его дочь сдавала. Переслени отметила, что отец всегда интересовался, что нового у дочери, как она живет, с трепетом относился ко всему, что она делала. При этом старался не лезть в личную жизнь.

Странности нового бойфренда

София начала встречаться с мужчиной по имени Михаил три месяца назад. Вскоре молодые люди стали снимать вместе квартиру на Красной Пресне. С ними жила и дочка Алиса. Однако похоже, что в последнее время между влюбленными не все было в порядке. Конкина жаловалась на мужчину своим подругам, они собирались разъезжаться.

«Мне кажется, у него проблема. Он, может, пил таблетки, был нормальный. Потом бросил, нашел меня. Его штормит… У него такие перепады настроения. Он сам признался: „У меня с психикой какие-то проблемы“», — делилась с приятельницами Конкина. Эти аудиосообщения были обнародованы адвокатом семьи девушки.

У меня нет конкретного обвинения в его сторону, так же как у родственников, друзей семьи. Мы рассматриваем всех людей, которые были с Софией в этот день. Мы рассматриваем вариант отравления и утопления в результате противоправных действий третьих лиц в бассейне Юлия Нитченко адвокат семьи Владимира Конкина.

Как оказалось, Михаил сильно ревновал Софию. У него был доступ к ее телефону. В последнее время он отслеживал свою девушку с помощью геолокации. Защитницу насторожил тот факт, что при первом разговоре Михаил попросил не искать странностей в смерти любимой и не заниматься расследованием.

В день смерти мужчина позвонил Софии только один раз. Это было около 23:13. Именно в те минуты разворачивались трагические события в бассейне. А еще Михаил отправил Конкиной SMS уже после ее смерти.

«Я знаю, что тебе хорошо в раю», — написал он вечером 24 сентября.

Источник фото: Facebook

При этом адвокат семьи подчеркнула, что никто Михаила ни в чем не обвиняет.

Адвокат призвала общественность, в особенности СМИ, дождаться официальных результатов судмедэкспертизы. Ее делают 30-40 дней.

По словам Нитченко, информация о том, что София пила вино и что ее рвало в бассейне, не подтверждена. В сумке у девушки нашли только воду. Хотя не исключено, что она действительно употребляла в тот день алкоголь.

София Конкина скончалась 23 сентября. Вечером 22 сентября она пришла в фитнес-клуб на Красной Пресне, чтобы поплавать. По неизвестной причине она утонула в бассейне. Несколько посетителей клуба смогли ее вытащить из воды и вызвали скорую помощь. Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Предварительная версия смерти — утопление. Однако Владимир Конкин не исключил, что его дочь могли убить.