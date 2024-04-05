Общество 05 апреля 2024, 14:27 «Потрогавшую» грудь «Родины-матери» девушку осудили за осквернение памятника Блогера из Самары приговорили к 10 месяцам работ за осквернение «Родины-матери» Alexander Legky/ / Global Look Press

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Суд Волгограда признал жительницу Самары виновной в реабилитации нацизма. Блогера приговорили к 10 месяцам исправительных работ за оскорбительное видео на фоне монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

«Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства», — указали в суде.

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Также 23-летней девушке на два года запретили заниматься всем, что связано с размещением «публичной информации в социальных сетях в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях». Приговор в законную силу пока не вступил. Сторона обвинения может обжаловать его в апелляционном порядке.

До вступления приговора в законную силу блогеру поменяли меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Девушку освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Летом прошлого года девушка сняла ролик у подножья памятника таким образом, будто она трогает грудь монумента. Видео разлетелось в Сети. Следователи обвинили девушку в «безнравственных и циничных действия, оскорбляющих символ стойкости советского народа».

Блогер решила уехать из страны после возбуждения уголовного дела. Девушку объявили в розыск. Когда она приехала в Москву, в аэропорту ее ждали полицейские и предъявили обвинение.